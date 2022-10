Inizia l'avventura in Serie C e Serie D per la Pallavolo Casciavola

Esordio nei campionati regionali fra le mura amiche per le due formazioni della Pallavolo Casciavola.

SERIE C. L’attesa è finita. Quattro mesi dopo il preliminare playoff di Prato, la PediaTuss Casciavola torna in campo per iniziare il suo quarto campionato di serie C consecutivo. Al Pala Pediatrica di via Pastore, sabato 8 ottobre alle 21 arriva subito una squadra di grande tradizione e di grande ambizione, quel Volley Cecina appena sceso dal piano superiore e certamente attrezzato per provare l’immediata risalita. In casa PediaTuss si arriva alla prima battuta della stagione consapevoli di aver svolto al meglio il precampionato, con la squadra che sta trovando, la giusta alchimia fra le giocatrici più esperte e confermate dalla scorsa stagione e le nuove e più giovani, molte delle quali provenienti dal vivaio rossoblu.

Per questo esordio coach Alessandro Tagliagambe avrà a disposizione la rosa al completo, con Jessica Vaccaro ancora alla ricerca della miglior condizione dopo il grave infortunio della scorsa stagione, ma comunque sulla via del recupero dopo mesi di duro lavoro svolto dal capitano con grande impegno e dedizione per cercare di essere al via del campionato insieme alle sue compagne. Questa la rosa che scenderà in campo: palleggiatrici Chiara Liuzzo e Sara Paoletti; centrali: Paulina Lichota, Eleonora Gori, Greta Bolognini e Giulia Luppichini; schiacciatrici: Andrea Gaibotti, Federica Messina, Viola Sgherri e Giulia Pietrini; opposti: Jessica Vaccaro e Sara Barsacchi; liberi: Marta Tellini e Sara Di Matteo. La partita sarà trasmessa come di consueto su Pallavolo Casciavola Channel, piattaforma YouTube a partire dalle 20:45.

SERIE D. Dopo la brillante salvezza dello scorso campionato di serie D, si appresta al debutto la Katinka Travel Casciavola che, seguendo la filosofia sposata dalla società nelle ultime stagioni, si presenta al via di questa stagione con una squadra giovane formata per lo più di giocatrici impegnate anche nel campionato under 18. Coach Sabrina Bertini, confermatissima e non poteva essere diversamente, ha preparato al meglio la squadra in queste settimane culminate con la bella vittoria nel Trofeo Pediatrica andato in scena nel primo fine settimana di ottobre.

Alle 18 di sabato 8 ottobre arriva al Pala Pediatrica una formazione esperta della categoria, quell’Orsaro Filattiera con il quale nella scorsa stagione le casciavoline hanno dato vita a due partite combattutissime risolte sul filo di lana. In casa Katinka Travel servirà grande attenzione e concentrazione, ma soprattutto servirà lottare su ogni pallone perché il coefficiente di difficoltà della partita è di quelli molto alti e solo con una prestazione perfetta si potrà venire a capo della partita. Coach Bertini avrà a disposizione l’intera rosa composta dalle seguenti giocatrici. Palleggiatrici: Greta Viegi e Sara Di Coscio; centrali: Agata Caciagli, Laura Isolani e Alice Pugliesi; schiacciatrici: Margherita Caponi, Giorgia Rutinelli, Allegra Gherardi e Carlotta Nanni; opposti: Vittoria Alyson Corsini e Gaia Bandecchi; liberi: Aurora Centi e Amelie Lancioni. La partita sarà trasmessa in diretta su Pallavolo Casciavola Channel, piattaforma YouTube a partire dalle 17:45.