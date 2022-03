FGL Castelfranco, la consueta analisi tecnica di coach Ficini dopo le due vittorie con Trevi

Il secondo posto praticamente in cassaforte e una prova convincente contro una diretta rivale per l’accesso ai play-off del girone E della B1 femminile di volley. La FGL Castelfranco può godersi il doppio successo in pochi giorni contro la Lucky Wind Trevi e, come avviene puntualmente ogni settimana, coach Nicola Ficini ha commentato l’ultimo match disputato e non solo.

Ecco le sue parole: "Sono stati due incontri molto combattuti fino all’ultima palla, basta pensare al primo set dell’incontro disputato a Trevi e vinto ai vantaggi, 30-32. Sapevamo di incontrare una squadra molto ostica e difficile da controbattere per il suo modo di giocare, ma noi ci abbiamo creduto fino all’ultimo e con pazienza siamo riusciti a portare a casa entrambe le vittorie”.

Il tecnico in seconda ha poi aggiunto: “Ora il nostro compito è di rimanere concentrare, questa scorsa settimana non ci deve far rilassare anzi: dobbiamo stare ancora di più sul pezzo per affrontare queste ultime quattro partite di campionato e poi vedremo".