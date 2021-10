FGL Castelfranco, l’attesa è finita: domani la prima sfida di campionato

Domani, domenica 17 ottobre, l’attesa prima sfida di campionato per, un match dal sapore dolcissimo perché finalmente il pubblico tornerà sugli spalti. Le ragazze dellasono pronte ad inaugurare la stagione al Pala Bagagli, contro una squadra marchigiana, la, di San Benedetto del Tronto (Ascoli Piceno).

“Finalmente si ricomincia e direi quasi nella normalità - commenta coach Alessandro Menicucci - infatti avremo di nuovo il pubblico. Si torna a quelle che erano le condizioni prima della pandemia, siamo esaltati già di questa cosa oltre che per l’inizio del campionato! Come tuti gli anni, le prime partite sono un’incognita sia dal nostro punto di vista che da quello avversario: noi siamo un sestetto completamente nuovo ed abbiamo pochissime informazioni dell’avversario della settimana. Andiamo a giocare quindi ad occhi chiusi, ma dal canto nostro, ci siamo preparare abbastanza bene, abbiamo quasi del tutto recuperato le atlete che avevano problemi fisici, anche se non tutte sono ancora al top della condizioni. Sarebbe importante riuscire già da subito a fare punti per lavorare tranquillamente e con il morale alto. Contiamo anche su un pubblico assiduo e numeroso data la novità di giocare la partita di domenica”.