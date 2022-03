FGL Castelfranco, coach Ficini esalta il gruppo dopo la vittoria nel derby

Come avviene puntualmente ogni settimana, coach Nicola Ficini ha esaminato l’ultimo match disputato dalla FGL Castelfranco, la vittoriosa trasferta di Capannori contro Nottolini, un derby conquistato dalle biancoblu con grande determinazione.

Ecco cosa ha detto in merito lo stesso Ficini: "Abbiamo iniziato la partita contratte e quindi con diversi errori gratuiti che ci hanno portati ad inseguire nel punteggi la squadra avversaria. Poi con i servizi a salto spin di Covino e Zuccarelli siamo riusciti a raddrizzare il set aiutati anche da un buon muro difesa. Il secondo set sembrava iniziato sotto buoni auspici ma a causa di nostri diversi errori ed i meriti della squadra avversaria siamo stati raggiunti. Dopo questo piccolo sbandamento però ci siamo rimessi in carreggiata e vinto il secondo set. Il terzo è iniziato come il primo, in svantaggio, ma da metà parziale, li abbiamo raggiunti e superati e facendo un altro break in servizio siamo a riusciti a mantenere questi punti di vantaggio che ci hanno condotto ad un meritato successo".