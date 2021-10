FGL Castelfranco, parla Coach Ficini: “Brave a non perdere la testa, ora si pensa a Chieti”

Coachha commentato il recente successo dellanella seconda giornata di Serie B1 femminile. Il bis trionfale era molto atteso ed è arrivato un altrodopo quello casalingo contro la Energia 4.0 De Mitri.

L’allenatore si è detto moderatamente ottimista dopo un inizio del genere: “Il viaggio e la trasferta sono stati organizzati e gestiti bene, nonostante questo, sette ore di pullman sono molto pesanti. Sull'analisi dell’incontro posso dire che i primi due set hanno avuto lo stesso andamento iniziale con noi che abbiamo subito un parziale i 4-0 nel primo set e un 6-0 a zero nel secondo l’unica differenza è che nel primo con pazienza abbiamo recuperato questo svantaggio e vinto il set, nel secondo non ci siamo riusciti. Anche il terzo e quarto sono stati uguali tra loro, con un inizio punto su punto, poi abbiamo allungato con un gap che le avversarie non sono più riuscite a recuperare”.

C’è stato poi un accenno agli ultimi avversari e ai prossimi da affrontare: “Noi siamo stati bravi a non perdere la testa dopo aver perso il secondo set, siamo rimaste concentrate e compatte. L'avversaria è una discreta squadra, 4 buone giocatrici, più una che non è potuta scendere in campo per infortunio; forse questo le ha condizionate ma chi l’ha sostituita non ha demeritato. E ora si pensa alla prossima in casa con Chieti”. Gallizioli e Zanotto le migliori realizzatrici della partita: 9 punti. Un ace a testa per Cialfi, Veneriano e Gallizioli.