FGL Castelfranco, il commento tecnico di coach Ficini dopo la sconfitta nelle Marche

Puntuale come ogni settimana è arrivato il commento tecnico alla partita della FGL Castelfranco da parte di coach Nicola Ficini. Ovviamente lo stato d’animo non è dei migliori dopo la sconfitta nelle Marche contro la Clementina 2020: "Sapevamo di affrontare una partita delicata perché andavamo a giocare contro una squadra in forma, che pochi giorni prima aveva battuto la capolista 3M Perugia in casa loro; inoltre, a causa di due assenze dell'ultimo minuto nella nostra squadra, abbiamo dovuto rivoluzionare il sestetto con una formazione mai provata”.

Il focus dell’allenatore è andato sui primi due parziali: “Il primo set sembrava iniziato sotto buoni auspici, ma poi l’eccessiva foga ci ha fatto fare moltissimi errori che hanno fatto vincere il set alle avversarie. Il secondo set non è stato giocato bene, anche qui errori su errori, non riuscivamo a essere lucidi ed ordinati in campo e anche questo è stato perso però la fine del set abbiamo avuto una reazione che ci ha fatto vincere il terzo set”.

Inoltre, Ficini si è soffermato sulla seconda parte della gara: “Il quarto set ha avuto un andamento altalenante: prima loro sono andati in vantaggio, poi noi abbiamo recuperato ed abbiamo avuto due palle per chiudere il set; ma anche loro hanno sprecato due set-ball e noi siamo stati bravi a non mollare ed a portare la partita al quinto set. Quest’ultimo molto probabilmente a causa della forza sia mentale che fisica profusa per la conquista del quarto set, ci ha visto un po’ molli e non siamo riusciti a vincere. Va detto che visto le nostre difficoltà, abbiamo portato a casa un punto molto importante e vanno fatto i complimenti alle ragazze che non hanno mollato mai!".