La FGL Castelfranco conferma il duo tecnico Ficini-Menicucci in panchina

L’Asd Pallavolo Castelfranco, con rinnovata stima, pone le prime conferme in vista della prossima stagione: il primo tassello sono i timonieri in panchina, con la convalida del duo tecnico Alessandro Menicucci e Nicola Ficini. Per entrambi si tratta della nona stagione a Castelfranco di Sotto, dunque sono più che una garanzia. Da giorni, i due coach lavorano con la dirigenza al nuovo roster giocatori, con conferme e nuovi arrivi che andranno ad arricchire una rosa ambiziosa.

Nel corso dell’ultima stagione, la FGL è arrivata a un passo dalla promozione in A2. Lo spareggio contro la Narconon Melendugno, però, è stato sfortunato e ha visto la formazione toscana soccombere in quattro set sia in gara 1 che gara 2. L’obiettivo rimarrà dunque lo stesso, provare a scalare la classifica e fare il salto di categoria che il tifo biancoblu accoglierebbe con un incredibile entusiasmo.