FGL Castelfranco, coach Ficini commenta il momento magico: “A Pomezia una bella prova di maturità”

Quarta vittoria in altrettante partite e una posizione in classifica invidiabile. Laè davvero inarrestabile e coachha voluto approfondire l’attuale momento delle sue ragazze, in particolare l’ultimo successo con lo: "Sapevamo che sarebbe stata una partita tosta, contro una squadra di giocatrici esperte e di un gruppo affiatato che aveva vinto il campionato di B2 lo scorso anno, e cosi è stata. È stato un incontro che ci ha fornito una bella prova di esame e diciamo che l’abbiamo superata avendo pazienza, non mollando e reagendo tutti insieme dopo i set di svantaggio: una bella prova di maturità! Il primo set siamo partiti bene, poi la squadra avversaria ci ha preso le misure e abbiamo subíto un break che non siamo riusciti più a recuperare”.

L’analisi tecnica prosegue: “Anche nel secondo set siamo partiti nel migliore dei modi, con un buon servizio ed una buona fase di muro difesa abbiamo fatto un break che ci ha consentito di vincere il set. Il terzo set ha avuto lo stesso andamento del primo. Nel quarto set siamo entrati in campo con la giusta concentrazione e determinazione e siamo riusciti a portare l’incontro al tie break. In questo quinto set abbiamo dimostrato carattere e lucidità e ci siamo conquistati due punti su un campo molto ostico e difficile".