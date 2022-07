FGL Castelfranco, per la stagione 2022-2023 un gruppo molto affiatato

Per il campionato B1 2022/2023 la squadra della FGL Castelfranco potrà contare su un gruppo unito di collaboratori. Uno staff tecnico e medico affiatato e competente che si è formato nel corso degli anni e rappresenta oggi un’eccellenza nella categoria: mister Alessandro Menicucci, vice e scoutman Nicola Ficini, il dottor Giosafat Scaduto, la Fisioterapista Annalisa Baldanzi.

Con la nuova stagione c’è però un' importante cambiamento in panchina, l’arrivo del nuovo preparatore atletico Fabio Menichetti, al passaggio di consegne di un meccanismo già più che collaudo dalla professionalità del preparatore uscente Maicol Corti, ai saluti per esigenze di carriera dopo anni di collaborazione biancoblu: la società esprime a Maicol tutta la gratitudine per la disponibilità, la scrupolosità e la competenza di questi anni e accoglie nella famiglia Fabio Menichetti, fisioterapista, osteopata, nutrizionista, preparatore fisico e tecnico riabilitativo.

Altre conferme arrivano dal CdA della società, con il conferimento da parte del Consiglio delle aree di responsabilità all’organigramma societario: un assetto all’insegna della continuità, base di una progettualità di ampio respiro. Il Consiglio ha confermato infatti nella carica il Presidente Daniele Quinti, il vice Presidente Gampiero Rosi, il duplice incarico per il dirigente Luigi Palidori anche direttore sportivo, coadiuvato in questa carica da Fabio Menichetti (omonimia con il nuovo preparatore atletico); ancora confermati i dirigenti-consiglieri Sauro Badalassi, Sandro Bernardeschi, Pino Aliberti e Franco Soldaini. Tutto pronto e ciascuno al proprio posto quindi in casa Fgl, per ufficializzare nelle prossime ore i nuovi volti delle atlete Fgl Castelfranco 2022/2023.