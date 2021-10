La FGL Castelfranco conquista subito 3 punti al termine di una gara appassionante

La prima giornata, i primi tre punti e le prime esultanze (meritatissime). Il campionato diè cominciato anche per lache non ha voluto sfigurare di fronte al pubblico amico, conquistando subito la prima vittoria stagionale. Vale la pena porre l’accento su questo 3-1 ottenuto ai danni della, formazione di San Benedetto del Tronto (Ascoli Piceno). Le biancoblu sono infatti un sestetto completamente nuovo e le poche informazioni a disposizione sull’avversario alla vigilia del match hanno reso incerta la preparazione.

Il successo testimonia che Castelfranco si è allenata nel migliore dei modi e se si pensa che alcune atlete di riferimento non sono ancora al top, allora si può ben sperare in altre soddisfazioni nei prossimi appuntamenti. Le padrone di casa mettono subito in chiaro la loro voglia di vincere: il primo set viene condotto senza problemi fino a quando le ospiti rimontano con grande orgoglio e si portano sul 23-22. Ma è a questo punto che la FGL si concentra ed assesta un 3-0 decisivo per la conquista del parziale. Anche il secondo set viene condotto con carattere e determinazione dalle ragazze allenate dal duo Menicucci-Ficini: il vantaggio rimane sempre rassicurante fino al definitivo 25-18. La compagine sambenedettese si riscatta nel terzo set, rimontando Castelfranco sul più bello e terminando il parziale in scioltezza (25-21).

Le padrone di casa riescono a profondere le ultime energie per portare a casa il bottino pieno, riuscendo a mantenere sempre tre punti di vantaggio. La Energia 4.0 De Mitri ha avuto un nuovo scatto d’orgoglio, riuscendo a portarsi ad una sola lunghezza (22-21), ma è stata la FGL a trovare l’allungo decisivo con un altro 3-0. Sabato 23 ottobre ci sarà la prima trasferta per la squadra toscana, per la precisione in Molise contro l’Europea 92 Isernia. Questo il tabellino del match:

PALLAVOLO CASTELFRANCO-ENERGIA 4.0 DE MITRI 3-1 (25-23, 25-18, 21-25, 25-21)