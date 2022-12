Fgl Zuma Castelfranco, il bilancio di capitan Zuccarelli: "Stiamo dando il 300%"

“Un bilancio a parer mio finora positivo: di difficoltà indubbiamente ne abbiamo avute ed in questi giorni anche di più perché se già da inizio anno non siamo mai riuscite ad allenarci in dodici, in queste vacanze tra virus, infortuni ed influenze siamo sempre poche in palestra. Nonostante questo mi ritengo contenta di noi in questa prima mandata di girone: un primo punto di forza nostro è che finora in casa siamo riuscite sempre a vincere le partite; le partite perse in trasferta sono state tutte lottate punto su punto (a parte Volpiano) contro squadre sulla carta favorite: il calendario poi è a nostro favore perché avremo queste avversarie in casa nel ritorno e vedremo se riusciremo a sfruttare il nostro punto di forza, davanti al nostro fantastico pubblico. Tutte noi stiamo dando il trecento per cento, un tassello importante a fondamento della squadra; lo spogliatoio è unito, la classifica è buona e stiamo lavorando per fare meglio, pronte e cariche per dimostrarlo”.