FGL-ZUMA Castelfranco, buone impressioni dalla prima settimana di attività

Le ragazze della FGL-ZUMA Castelfranco godono da ieri di due giorni di riposo dopo aver completato il programma fissato per il periodo inaugurale di attività per poi tornare in palestra ed avviare la seconda settimana di preparazione: la ripresa è infatti fissata per lunedì con una doppia seduta. Già dal primo giorno lo staff medico della FGL-ZUMA ha sottoposto a check up di controllo le ragazze: il dottore Scaduto e la fisioterapista Baldanzi hanno infatti completato le visite mediche generiche, con i controlli dei parametri fisici e raccogliendo le valutazioni ortopediche.

Il preparatore atletico Fabio Menichetti ha preso poi in incarico il gruppo delle atlete: ”La prima settimana direi che è andata bene - commenta Menichetti - Le ragazze avevano svolto una pre-preparazione di una settimana in autonomia a casa, con una scheda che avevo inviato loro e questo le ha aiutate molto a passare senza troppi dolori i lunghi allenamenti di questi giorni. La squadra non era al completo (8 su 12) ma da lunedì il gruppo si amplierà. Tutte hanno lavorato bene, con molto impegno e concentrazione. All’inizio abbiamo fatto dei test di valutazione per conoscere meglio le ragazze e poi ci siamo concentrati sul lavoro in sabbia, sul lavoro in sala pesi e su alcuni esercizi di prevenzione di problematiche alla spalla ed alla schiena. Abbiamo lavorato da lunedì a venerdì facendo sempre lavoro fisico e solo una mezz’ora di palla alla fine di ogni seduta. Le prossime due settimane invece faremo tre sedute di lavoro fisico mattutino e 5 sedute di lavoro serale con la palla. Son contento del gruppo e di come sta lavorando: mi fa piacere in questi primi giorni di lavoro vedere nei loro occhi un grande entusiasmo. Anche con gli allenatori Menicucci e Ficini mi sono trovato subito bene: sono due persone molto preparate da cui ho molto da imparare”.