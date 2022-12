Fgl Zuma Castelfranco, campionato in pausa squadra al lavoro

Il girone d'andata, poi, terminerà il 14 gennaio, le squadre del girone A osserveranno un nuovo ponte di recupero di quattordici giorni per ripartire con la fase di ritorno dal 4 febbraio: da lì, le ragazze del duo tecnico Menicucci-Ficini, si immergeranno in un tour de force dopo la giornata di riposo del fine settimana 11-12 febbraio, senza nuove pause fino al 6 maggio.

“Questa sosta - spiega coach Ficini- ci permette di fare un lavoro sia prettamente fisico di preparazione, per poter affrontare il resto del campionato, sia naturalmente lavoriamo anche con la palla cercando di migliorare alcuni aspetti tecnici e tattici. Lavoriamo tutti i giorni escluse le feste, poi con il nuovo anno la settimana riprende normalmente in quanto l'8 gennaio giochiamo in casa contro Rimont Genova”.