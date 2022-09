FGL-ZUMA Castelfranco, il club è pronto all'esordio: presentazione della squadra in Comune

Martedì 27 settembre, ore 11:45 ci sarà la presentazione della squadra della FGL-ZUMA Castelfranco in Comune, alla presenza del Sindaco e dell’Assessore allo Sport. A pochi giorni dall’inizio del campionato, vale a dire domenica 9 ottobre, lo staff tecnico si dichiara pronto a ripartire con impegno e la dirigenza, come sempre, felice di seguirla con l’infinita passione per questo sport. Sarà una squadra giovane quella che scenderà in campo nella stagione 2022/23 ma dal grande spirito combattivo e voglia di mettersi in gioco in un campionato che si preannuncia di alto livello tecnico.

Fra una settimana il team femminile, lo staff ed i main sponsor della Asd Pallavolo Castelfranco saranno ricevuti dal Sindaco Gabriele Toti e dall’Assessore allo Sport Federico Grossi nella Sala Consiliare della sede comunale, per tenere a battesimo l’imminente stagione agonistica non soltanto della squadra B1 femminile biancoblu convocata alla presentazione ma anche di tutte le decine di giovani atlete, per lo più del territorio castelfranchese, che arricchiscono in maniera crescente e ragguardevole ogni anno il vivaio della società.