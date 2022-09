La FGL-ZUMA Castelfranco comunica il nuovo capitano: Agata Zuccarelli

Passaggio di consegne in casa biancoblu, dopo l’arrivederci dello storico capitano Margherita Andreotti, che ha portato la fascia per ben dieci anni, sarà la carrarese Agata Zuccarelli, secondo stagione per lei a Castelfranco, ad avvicendarsi nella figura di Capitano della FGL-ZUMA. A confermare la bontà della decisione tecnica, è il curriculum professionale di Zuccarelli oltre che l’importante apporto atletico e caratteriale che l’ha contraddistinta nella scorsa stagione.

Agata, per molti anni atleta azzurra di beach volley è stata nel 2015 vice-campionessa italiana e vincitrice della Coppa Italia Beach Volley, nel 2017 campionessa italiana dello scudetto di Beach Volley, nel 2018 vice-campionessa Italian Beach Volley conquistando nello stesso anno anche due medaglie di argento ai World Tour; nel 2020 è tornata all’indoor con 3M Perugia, dove ha giocato un campionato di alto livello fino ai PlayOff, traguardo raggiunto anche la scorsa stagione a Castelfranco.

Atleta carismatica in campo e nello spogliatoio, trascinatrice del gruppo nei momenti di difficoltà, nella prima stagione biancoblu la sua grande determinazione l’ha resa protagonista in molti match come top scorer (miglior realizzatrice). Con entusiasmo è stata quindi resa pubblica la scelta del duo Menicucci-Ficini di fregiare Agata Zuccarelli del nastro di Capitano, nella certezza che regalerà nuove emozioni nella imminente e nuova avventura sportiva del Club.