FGL-ZUMA Castelfranco, sabato 24 settembre il triangolare internazionale a Capannori

In occasione del Bicentenario del Comune di Capannori (1823-2023) sabato 24 e domenica 25 si svolgerà il Trofeo “Città di Capannori”, organizzato dalla Pallavolo Nottolini di Capannori in collaborazione con la Società Porcari Volley. La due giorni prevede la partecipazione di tre squadre Senior il sabato - TOSCANAGARDEN IMG NOTTOLINI Lucca (Serie B1F Nazionale), FGL ZUMA PALLAVOLO CASTELFRANCO (Serie B1F Nazionale), HOLTE IF Danimarca (VolleyLigaen Danimarca) Categoria Under 18 e di tre squadre Junior la domenica.

La FGL-ZUMA sarà quindi impegnata nel programma di sabato 24 Settembre GIRONE “SENIOR” presso il PalaPiaggia via Guido Rossa - Capannori (Scuole medie). La prima gara, ore 15.30 si disputerà tra ToscanaGarden IMG Nottolini contro Holte IF VolleyLiga. A seguire (all’incirca alle ore 17.00), la ToscanaGarden IMG Nottolini si misurerà contro la FGL-ZUMA e quest’ultima, infine, si scontrerà nella terza partita contro le danesi (18.30 circa). La formula del Trofeo, prevede i tre set obbligatori a 25, con eventuali vantaggi a partire dal 24-24; ai fini della classifica sarà conteggiato un punto per ogni set vinto. Al termine del Torneo, ci saranno le premiazioni di tutte le squadre partecipanti.

Prima occasione quindi per le ragazze di coach Menicucci di misurarsi con la storica rivale Nottolini, in previsione del primo derby toscano delle biancoblu il prossimo 11 novembre al PalaBagagli di Castelfranco. Ovviamente servirà una prestazione maiuscola perché l’avversario è da tradizione e per gli antecedenti tra i due Club, considerato ostico e competitivo: il roster lucchese presentato inizio preparazione ne conferma il valore e le ambizioni della stagione.