Finisce a Otranto la corsa play-off della FGL Castelfranco, in gara 2 vince ancora Melendugno

L’impresa non riesce, ma la FGL Castelfranco esce dai play-off promozione per la Serie A2 di volley femminile tra gli applausi. Dopo il 2-3 patito in casa una settimana fa, le biancoblu hanno ceduto anche in gara 2 a Otranto contro la Narconon Melendugno. È dunque svanito il sogno di partecipare alla finale per il salto di categoria, ma il bilancio della formazione toscana in questa stagione rimane senza dubbio positivo. Le rossonere padrone di casa hanno alzato subito la voce ieri pomeriggio, forti del tifo amico.

Il 5-1 e poi i successivi 8-2 e 12-4 hanno indirizzato in maniera netta il primo set, tanto è vero che il vantaggio pugliese non è mai stato messo veramente in discussione fino al 25-19 finale. L’1-0 ha galvanizzato Melendugno che si è ripetuta nel secondo parziale. L’avvio è stato più equilibrato (2-2 e 6-6), poi il tentativo di allungo della Narconon ha dato purtroppo i suoi frutti. Il gap si è ampliato di scambio in scambio e il 25-17 ha ufficializzato il 2-0 provvisorio, quasi una sentenza. Nella pallavolo, però, le insidie sono sempre dietro l’angolo, come confermato dal ritorno di Messina-Perugia in cui le umbre erano in vantaggio di due set prima della clamorosa rimonta.

Castelfranco ha azzardato lo stesso miracolo e la terza frazione di gioco vinta con un 25-19 mai in discussione ha riaperto il match. L’inizio del quarto set ha illuso nuovamente la FGL, ma la voglia di chiudere i giochi da parte di Melendugno è stata più forte. Il 25-18 per le rossonere ha sancito il 3-1 e soprattutto l’accesso all’ambita finale da parte delle leccesi. Melendugno se la vedrà con Perugia, mentre per le pisane ci sarà il “rompete le righe”.

Il secondo posto conquistato nel girone E non è stato di certo messo in secondo piano da questa eliminazione, l’obiettivo delle ragazze di coach Menicucci è quello di riprovarci il prossimo anno, la A2 non è poi così lontana. Il tabellino del match:

NARCONON MELENDUGNO-FGL CASTELFRANCO 3-1 (25-19, 25-17, 19-25, 25-18)

MELENDUGNO: Kostadinova, Greco, Albanese, Campana, Albano, Basciano, Morone, Luraghi, Tamborino, Purashaj, Antignano, Alikaj, Pettinari, Tamborino G. All. Taurisano

CASTELFRANCO: Zuccarelli, Chisari, Bertelli, Casarosa (L2), Andreotti, Baggi, Vallicelli, Tesi (L1), Bartalini, Bernardeschi, Focosi, Covino. All. Menicucci