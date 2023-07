Il nuovo libero della Pediatuss Casciavola arriva dalla Serie B

"La Pallavolo Casciavola è lieta di annunciare di aver raggiunto con il libero Francesca La Rocca un accordo per le prestazioni sportive relativamente alla stagione sportiva 2023/2024 per la PediaTuss, militante nel campionato di Serie C. La giocatrice è già a disposizione di coach Alessandro Tagliagambe".

Classe 2002 Francesca La Rocca nasce pallavolisticamente parlando, nella Bellaria Volley Pontedera con la quale percorre tutto il percorso a livello giovanile dal minivolley fino all’Under 16 e al debutto in serie D. Proprio con il passaggio nella seconda categoria regionale La Rocca passa da ricoprire il ruolo di schiacciatrice a quello di libero. Inizia così una nuova fase della sua carriera che vede prima il passaggio a Montelupo dove ha trascorso tre anni (compreso quello della pandemia) e fatto parte del gruppo Under 18 e Serie C.

All’inizio della stagione 2021/22 torna a Pontedera sponda Ambra Cavallini, La Rocca risponde positivamente al richiamo della serie B2 ed entra a far parte del gruppo che sfiora per due anni la promozione in serie B1 sfumata in entrambe le circostanze alla partita conclusiva dei playoff. Al termine della stagione appena passata la corte serrata della Pallavolo Casciavola che per progetti ed obiettivi ha convinto La Rocca ad accettare il trasferimento al Pala Pediatrica.

"Sono contenta di essere arrivata a Casciavola - spiega La Rocca - in tanti mi hanno parlato bene sia della società, sia di coach Tagliagambe con il quale mi sono trovata bene fin da primi allenamenti andati in scena nella parte conclusiva del mese di giugno. In maglia rossoblu ritrovo anche due amiche importanti come Jessica Vaccaro e Margherita Lari, ma conoscere le altre compagne è stata una bella scoperta, siamo un bel gruppo che ha voglia lavorare per ottenere gli obiettivi prefissati".

A proposito di obiettivi Francesca La Rocca su questo argomento ha le idee molto chiare: "Fra i buoni propositi per la stagione che verrà c’è quello di crescere a livello individuale, cercando di imparare più cose possibili dal nuovo coach e dalle nuove compagne e quello di vincere più partite possibile a livello di squadra e magari arrivare alla fine della stagione davanti a tutte le altre squadre".