La Pallavolo Casciavola riscatta il cartellino di Federica Messina

Pallavolo Casciavola annuncia che anche nella stagione 2022/23 la schiacciatrice Federica Messina vestirà la maglia rossoblu nel campionato di serie C. La giocatrice dopo una stagione in prestito, arriva a titolo definitivo. Arriva la conferma numero nove in casa rossoblu, nona soltanto perché da un punto di vista burocratico si è sbloccata solo negli ultimi giorni, non certo per ordine di importanza. Federica Messina pisana, classe 2001, ha mosso i primi passi nella pallavolo all’età di 10 anni nelle fila del Cus Pisa, salvo passare poi al Dream Volley con il quale ha completato tutta la trafila dei campionati giovanili, oltre a esordire in B2 alla giovanissima età di 15 anni. Nella scorsa stagione è arrivato l’approdo a Casciavola e nel campionato che ha visto la PediaTuss sfiorare la promozione in B2 Messina ha giocato un ruolo determinante, tanto che la società ha voluto, non solo confermarla, ma acquisirne anche il cartellino a conferma di quanto per il futuro creda nella giovane schiacciatrice.