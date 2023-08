Svelati i nomi degli avversari della Pallavolo Casciavola in Serie C e Serie D

Nel pomeriggio di venerdì 18 agosto si è svolto il primo atto della stagione 2023/24 che è consistito nella stesura dei gironi dei campionati regionali di serie C e serie D che vedranno impegnate rispettivamente la PediaTuss e la Katinka Travel.

Nessuna particolare sorpresa, entrambe le formazioni rossoblu sono state inserite nel girone C, quello così detto 'mare'. La PediaTuss in Serie C farà parte di un raggruppamento ad 11, in compagnia delle squadre delle province di Livorno e Grosseto, oltre che della neopromossa Massa, due squadre della provincia di Lucca e una di quella di Pistoia. La Katinka Travel invece disputerà un campionato a 14 squadre ed è stata inserita con le formazioni di Grosseto, Livorno, Lucca, Pistoia e della Lunigiana.

Ecco il dettaglio dei due gironi.

SERIE C: Pallavolo Follonica, Volley Livorno, Ecoresort Donoratico, Volley Cecina, Oasi Viareggio, Volley Porcari, Robur Massa, Pallavolo Cascina, Volley Peccioli, PediaTuss Casciavola, Delfino Pescia.

SERIE D: Giorgio Peri Grosseto, MV Tomei Livorno, Unionvolley Riotorto, Sei Rose Rosignano, Jenco Viareggio, Oasi Viareggio, Orsaro Filattiera, Volley Team Lunigiana, VBC Calci, Migliarino Volley, Katinka Travel Casciavola, Lupi Santa Croce, PSB Capannoli, Volley Aglianese.