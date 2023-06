Pallavolo Casciavola: le prime conferme per la Serie C sono Liuzzo e Gori

La Pallavolo Casciavola rendo noto di aver raggiunto con le seguenti giocatrici, un accordo anche per la stagione sportiva 2023/24, e pertanto sono confermate nella rosa della PediaTuss che disputerà il campionato di Serie C alla guida di Alessandro Tagliagambe. Si tratta del centrale e capitano Eleonora Gori e della palleggiatrice Chiara Liuzzo. Inizia a prendere forma il roster della PediaTuss Casciavola che disputerà il suo quinto campionato di serie C consecutivo, il secondo con Alessandro Tagliagambe alla guida.

Le prime due conferme, altre ne seguiranno nei prossimi giorni, riguardano due pilastri della Pallavolo Casciavola delle ultime stagioni. Il capitano Eleonora Gori, solo qualche settimana fa votata dalle sue compagne di squadra Player of the season (premio supportato dallo sponsor Matteo Chierchia consulente patrimoniale Fideuram) andrà a disputare la sua quinta stagione consecutiva a Casciavola ed ormai si può considerare una vera e propria bandiera del club nel quale ha iniziato a militare dalla stagione 2019/2020, ovvero quella del ritorno in Serie C. Grande soddisfazione in casa rossoblu anche per la conferma di Chiara Liuzzo, la palleggiatrice classe 2001 avrà in mano le chiavi della regia anche per la prossima stagione. Arrivata nel 2020 proveniente dal Tomei Livorno, Liuzzo si è ritagliata sempre più spazio e si avvia, anche lei, a diventare una bandiera rossoblu.