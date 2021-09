Proseguono a gran ritmo gli allenamenti della Pallavolo Castelfranco

Dopo la pubblicazione dei gironi della B1 femminile, lasi è ritrovata inserita nel girone con squadre del centro Italia ed in particolare di cinque regioni: Marche (Castelbellino-Jesi-Porto Sant’Elpidio), Umbria (Perugia-Trevi), Lazio (Civitavecchia-Roma-Pomezia), Abruzzo (Chieti), Molise (Isernia), Toscana (Capannori). Per le ragazze della FGL Pallavolo Castelfranco sarà un grande impegno, con trasferte lunghe ed una squadra per buona parte rimodulata, ma con unache sicuramente ci farà vedere un bel gioco. Il nuovo gruppo si è riunito lo scorso mese di luglio per conoscersi di persona, e di recente è tornato in palestra per l’inizio della preparazione.

La prima settimana di preparazione è stata a dir poco impegnativa per le giocatrici, anche se ha riservato fin dal primo momento delle importanti risposte in merito alla stagione 2021-2022 che sta per entrare nel vivo. Il gruppo si è inizialmente ritrovato a ranghi ridotti, per lasciare spazio la settimana successiva alla rosa al gran completo. L’esordio ufficiale è in programma per domenica 17 ottobre, quando Castelfranco ospiterà la formazione marchigiana del Volley Angels Project di Porto Sant’Elpidio (Fermo). Questa la rosa completa: Margherita Andreotti, Alessandra Focosi, Eva Bernardeschi, Sara Agata Chisari, Giulia Bertelli, Melissa Tesi (assente alla presentazione), Sara Casarosa, Cecilia Vallicelli, Laura Baggi, Agata Zuccarelli, Ilaria Bartalini, Clarissa Covino; allenatori Alessandro Menicucci e Nicola Ficini; fisioterapista Annalisa Baldanzi, preparatore atletico Michael Corti.

La novità di questo anno sarà l’introduzione in squadra della figura del Team Manager- importante elemento di raccordo tra la squadra, i tecnici e la società- carica assegnata ed inaugurata da Sandro Bernardeschi. Lo staff societario è stato confermato in toto. Daniele Quinti continuerà il suo prezioso percorso come Presidente; Rosi Gianpiero confermato come suo braccio destro nella veste di vicepresidente; Luigi Palidori insostituibile Direttore Sportivo, da sempre affiancato dal dirigente Sauro Badalassi e coadiuvato nella fase di mercato dal collaboratore Fabio Menichetti; Pino Aliberti, sarà ancora il responsabile dei rapporti con la Federazione.