Arriva dalla B2 in nuovo centrale della PediaTuss

La Pallavolo Casciavola informa di aver raggiunto un accordo con la giocatrice Greta Bolognini che farà parte della rosa della PediaTuss Serie C e contestualmente della formazione under 18. Greta Bolognini, centrale, è già al lavoro con lo staff tecnico di entrambe le squadre. Bolognini, classe 2006, ha mosso i primi passi nel mondo della pallavolo a Livorno, sua città natale, sponda VVF Tomei, nella passata stagione è passata a Montelupo dove ha disputato il campionato giovanile e con la maglia della Savino Del Bene ha esordino nel campionato di B2. Greta Bolognini nel 2019 ha fatto parte della selezione Basso Tirreno under 13 che a Cecina conquistò il trofeo dei Territori. Salgono così a sei le giocatrici facenti parte di quella selezione che adesso militano nella Pallavolo Casciavola, oltre a Bolognini infatti ci sono, Caponi, Corsini, Di Coscio, Lancioni e Nanni.