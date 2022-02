Gli appuntamenti del week end per le formazioni femminili della Pallavolo Casciavola

Doppio impegno lontano da casa per le formazioni della Pallavolo Casciavola impegnate nei campionati regionali.

SERIE C. Dopo i sei punti conquistati nelle due partite interne disputate dalla ripresa dei campionati per la PediaTuss arriva anche la prima trasferta del 2022. Vaccaro e compagne saranno impegnate sabato 26 febbraio alle 18 contro il Volley Livorno formazione giovane, alle prese con la lotta per la salvezza e per questo da prendere con la giusta considerazione.

Sulla carta potrebbe anche sembrare una gara dal pronostico sfacciatamente dalla parte delle casciavoline, ma le partite si decidono sul taraflex e per vincerle occorre dare sempre il 100% a prescindere dal pedigree dell’avversario. Una vittoria permetterebbe alla PediaTuss di approcciarsi alla settimana che porta al turno di riposo con molta più tranquillità dal punto di vista della classifica. Per questa gara Luca Barboni potrà contare sull’intera rosa a disposizione, ovvero le palleggiatrici Masotti e Liuzzo, i centrali Gori e Lichota; le schiacciatrici Vaccaro, Messina, Gaibotti, Guttadauro, Montagnani e Bella; e i liberi Tellini e Di Matteo. La partita sarà trasmessa in diretta su Pallavolo Casciavola Channel, piattaforma YouTube a partire dalle 17:30.

SERIE D. Trasferta ricca di insidia quella di sabato 26 febbraio per la Renault Clas che alle 18 renderà visita al VBC Calci, formazione allestita per lottare per il salto di categoria. Reduci da una settimana di luci, la bella vittoria di sabato scorso con Grosseto, e qualche ombra, la sconfitta nel recupero di metà settimana con la Carrarese, le ragazze di Sabrina Bertini dovranno cercare di stupire e sorprendere le avversarie così come fecero nella partita di andata quando le costrinsero al tie break conquistando un punto che non rientrava nei pronostici della vigilia. Per questa partita le rossoblù dovranno rinunciare a Mori, pertanto a disposizione di coach Bertini ci saranno le palleggiatrici Paoletti, Farella e Cini; i centrali Caciagli e Luppichini; le schiacciatrici Corsini V, Barsacchi, Caponi e Biasci; ed i liberi Benedettini e Corsini G. Per chi non potrà essere al Pala Renault Clas di Casciavola appuntamento alle 17:45 per la diretta su Pallavolo Casciavola Channel, piattaforma YouTube.