Tornano in campo nel week end le formazioni della Pallavolo Casciavola

Tornano a giocare fra le mura amiche le due squadre della Pallavolo Casciavola partecipanti ai campionati regionali

SERIE C. Dopo due sconfitte consecutive e tante assenze per infortuni, la PediaTuss Casciavola prova a ripartire per muovere la classifica e difendere il terzo posto dagli assalti di Grosseto e Dream Volley Pisa. La buona notizia è che contro il fanalino di coda Volley Livorno, si gioca sabato 27 novembre alle 21 al Pala Renault Clas, coach Luca Barboni potrà riabbraccia sia Guttadauro, fresca fresca di laurea, tanti auguri alla nostra dottoressa, sia Gaibotti e Lichota, mentre sarà certamente assente l’altro centrale Meucci.

Dopo due prestazioni generose che non hanno portato punti, le ragazze rossoblu sono chiamate alla massima concentrazione per portare a casa la vittoria. L’errore più grande sarebbe adesso quello di guardare lo zero in classifica della formazione labronica, occorrerà scendere sul taraflex con lo stesso spirito battagliero messo in mostra contro le prime della classe. Questa la rosa a disposizione di Luca Barboni: palleggiatrici Masotti e Liuzzo, centrale Gori, Lichota; schiacciatrici Vaccaro, Messina, Gaibotti, Guttadauro e Bella; liberi Di Matteo e Tellini. La partita sarà trasmessa in diretta su Pallavolo Casciavola

Channel, piattaforma Youtube, a partire dalle 20:45.

SERIE D. Impegno difficile per la Renault Clas che fra le mura amiche sabato 27 novembre alle ore 18 riceve la visita del VBC Facile Salire Calci, una formazione formata da giocatrici molto esperte, costruita con il preciso obiettivo della promozione anche se, complici le due partite in meno, adesso la squadra della Valgraziosa naviga a centro schieramento.

In casa rossoblu in primis si deve cercare di riscattare l’opaca prestazione di Grosseto, mettendo in campo cuore e generosità per andare a sopperire il gap in tema di esperienza che certamente può avere un peso su questa partita. Sabrina Bertini potrà contare su tutta la rosa a disposizione anche se Caponi è ancora in fase di recupero dall’infortunio patito in apertura di stagione. Palleggiatrici Farella, Paoletti e Cini; centrali Caciagli, Isolani e Luppichini; schiacciatrici Biasci, Mori, Corsini V, Barsacchi e Caponi; liberi Benedettini, Corsini G e Pietrini. Anche questa partita sarà trasmessa su Pallavolo Casciavola Channel a partire dalle 17:45 sulla piattaforma YouTube.