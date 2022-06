Volley A2, Pieri non è già il secondo allenatore della Kemas Lamipel Santa Croce

La Kemas Lamipel Santa Croce saluta e ringrazia Francesco Pieri, secondo allenatore e fidata spalla di Cezar Douglas nella fortunata stagione di A2 Credem Banca 2021-22. Come amano ripetere i tifosi biancorossi, ed è peraltro verità, le strade possono separarsi ma “un lupo rimane un lupo”.

Francesco ha interpretato il ruolo di libero, nell’allora Codyeco, dal 2004 al 2008. Un quadriennio che comprende la storica promozione in A1 del 2004/05, e la stagione successiva nella massima serie. Da Santa Croce ha spiccato il volo verso lo scudetto e la Coppa Cev conquistati a Cuneo nel 2010.

E’ tornato al Pala Parenti lo scorso anno, nell’estate 2021, con un altro ruolo, quello di mister, dopo un po’ d gavetta nelle serie regionali e una significativa esperienza a Scandicci, A1 femminile, in collaborazione con Barbolini e Beltrami. Ha svolto il proprio compito con la consueta professionalità, dando un significativo contributo al buon rendimento della squadra. In bocca al lupo per la carriera e il percorso da tutto l’ambiente biancorosso.