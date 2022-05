Volley A2 playoff, la Kemas stecca la prima di semifinale e ora è spalle al muro

Squadra in casa

Squadra in casa Lupi Santa Croce

Persa gara 1 e ora la situazione è di spalle al muro. La Kemas Lamipel Santa Croce perde 1-3 a casa di Cuneo e dovrà quindi fare di tutto ora per vincere gara 2 l'8 maggio e allungare la serie.

L’inizio di gara è equilibrato (6-8), poi Cuneo, grazie anche al nuovo acquisto Andric (28 in tutto per lui i punti a fine partita), va per il 13-16. La Kemas accorcia 19-21 ed è punto a punto fino al 24-26. Nel secondo set l’equilibrio persiste, con i “Lupi” bravi a mettere la testa avanti 8-7 e poi scappare nella fase centrale e dal 16-13 si tocca il 21-15. Cuneo però rientra, ancora punto a punto e stavolta a essere premiati sono i padroni di casa 26-24 e 1-1.

Cuneo preme sull’acceleratore e sfonda con le battute di Andric e Codarin, vincendo per 11-25 un terzo set mai in discussione, dove Cezar Douglas si gioca anche le carte Caproni e Ferrini senza però invertire la spirale negativa. Nel quarto parziale i “Lupi” provano a ricompattarsi, ma l’inerzia e la fiducia ormai sono tutte dalla parte degli ospiti, con Tallone titolare al posto di uno spento Preti. Dal 6-8 si passa al 12-16, preludio del definitivo 21-25 con cui si chiude set e partita.

Kemas Lamipel Santa Croce: Acquarone 1, Walla 19, Festi 8, Arasomwan 6, Colli 11, Fedrizzi 15, Pace (libero), Caproni, Ferrini 1, Giannini n.e, Riccioni n.e, Menchetti n.e, Giovannetti n.e, Sposato (libero) n.e. All. Cezar Douglas.

Bam Acqua San Bernardo Cuneo: Pedron 6, Andric 28, Sighinolfi 5, Codarin 9, Botto 16, Preti 5, Bisotto (libero), Filippo 1, Tallone 5, Lilli, Rainero n.e, Cardona n.e. All. Serniotti.