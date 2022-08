Volley A2, Morando ancora scoutman alla Kemas Lamipel: sarà il 15esimo anno

Quello che sta per cominciare sarà il suo 15esimo anno con la stessa divisa. Matteo Morando sarà anche per la stagione 22/23 lo scoutman della Kemas Lamipel Santa Croce in serie A2.

"Dopo una estate calda sono pronto a ripartire per una nuova stagione di A2 Credem Banca con i Lupi. Ho perso il conto di quante sono, dal 2008 a oggi. Una società piena di storia che vive la pallavolo con grande coinvolgimento, una famiglia di cui mi sento parte: vivo l’ambiente a 360 gradi con passione, anche troppa qualche volta, ma vivo in prima persona ogni cosa che faccio qua dentro e do il mio meglio ogni giorno per i Lupi" ha detto.

"Il prossimo campionato sarà duro, intenso, e la mia aspettativa sarà quella di ripetere e se possibile migliorare quello che abbiamo fatto l’ultimo anno. Sarà complicato ma siamo qui tutti per accettare la sfida e non tirarsi indietro. Ognuno con il proprio ruolo per contribuire al risultato, - ha continuato - io nel mio piccolo cercherò di fare la mia parte. Cosa posso consigliare a chi si approccia al mio lavoro? Dico solo di essere curiosi, dialogare e ascoltare tutti perchè da tutti si possono cogliere spunti interessanti e costruttivi. E poi, più specificatamente, per il ruolo di scout ci vuole precisione e costanza perchè il lavoro sia il più oggettivo possibile e dia il massimo alla squadra. Un saluto ai nostri tifosi… vi aspetto come sempre!!!!!!A presto e sempre Forza Lupi".