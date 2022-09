Volley A2, Kemas Lamipel Santa Croce: da sabato 1 al via gli abbonamenti

Kemas Lamipel Santa Croce, si può sottoscrivere l'abbonamento. I bottegnini apriranno il primo ottobre dalle 15. Sarà sufficiente presentarsi, lasciare i propri dati, e pagare la cifra richiesta in contanti o bancomat. Un'occasione per assicurarsi un posto in prima fila senza aspettare oltre, per quella che si annuncia essere una grande stagione nella storia dei Lupi S. Croce, e non solo perché si tratta del 60esimo anno dalla fondazione della società.

La Kemas esordirà in casa il prossimo 16 ottobre contro Cantù.