Volley A2 playoff, Santa Croce fa il bis con Brescia e vola in semifinale

Semifinale sia. La Kemas Lamipel Santa Croce sigla un rotondo 0-3 anche a casa di Brescia e accede così alla semifinale.

Nel primo set la Kemas Lamipel parte subito bene, Brescia recupera e passa anche a condurre ma è solo un fuoco di paglia, perchè Colli giganteggia in attacco e al servizio, scavando il primo break pesante dell’incontro (7-8, 13-16). La ricezione conciaria viaggia ad alti ritmi, mentre soffre molto quella dei “tucani” che fanno fatica a stare attaccati ai “Lupi”. Solo Cisolla pare ispirato, ma dall’altra parte della rete Walla è una sentenza e il set va a Santa Croce brava ad imporsi 21-25.

Nel secondo inizio subito veemente della Kemas Lamipel trascinata da un Festi invalicabile a muro. Con tre blocks vincenti del centrale trentino la squadra di coach Cezar Douglas scappa immediatamente via (4-8), rendendo difficilissima la vita ai bresciani capaci di trovare sbiocchi offensivi solo con Bisi e Galliani. Walla imperversa in attacco e dal 10-16 si vola al 16-21, preludio del definitivo 21-25 che consente ai conciari di raddoppiare.

Equilibrio a inizio terzo set, con Brescia che prova ad alzare l’asticella ben sapendo che si gioca il tutto per tutto. I “Lupi” però sono in fiducia, fanno sfogare i locali replicando punto su punto (7-8) e nella fase centrale del parziale scappano via sfruttando la grande giornata in battuta di Colli (ma anche di tutti gli altri effettivi, con Festi addirittura a referto con tre aces) e i contrattacchi degli scatenati Walla e Fedrizzi, quest’ultimo bravissimo a piazzare pallonetti velenosissimi. Il break subito (12-16, 13-21) spezza le gambe a Brescia, capace di recuperare qualche lunghezza solo a cose ormai fatte. Il block-out di Fedrizzi vale il definitivo 20-25 e lo 0-3 che chiude incontro e serie, qualificando la Kemas Lamipel alle semifinali play-off e facendo scattare l’applauso del Centro Sportivo San Filippo (circa mille persone presenti) per i locali, autori comunque di una stagione più che positiva.

Gruppo Consoli McDonald’s Brescia: Tiberti 2, Bisi 10, Patriarca 10, Esposito 4, Galliani 9, Cisolla 10, Franzoni (libero), Mazzone, Crosatti, Neubert, Seveglievich n.e, Ventura n.e, Orazi n.e, Togni (libero) n.e. All. Zambonardi.

Kemas Lamipel Santa Croce: Acquarone 2, Walla 16, Festi 10, Arasomwan 5, Colli 10, Fedrizzi 11, Pace (libero), Ferrini n.e, Caproni n.e, Riccioni n.e, Menchetti n.e, Giovannetti n.e, Sposato (libero) n.e. All. Cezar Douglas.

Questa la situazione attuale sul tabellone della serie A2: Bcc Castellana Grotte e Reggio Emilia sono le uniche due formazioni che hanno allungato la serie fino a gara 3 con appuntamento giovedì 28 aprile; l’Hrk Motta Pallavolo esce dopo una nuova battaglia con Cuneo, match finito al tie break anche in gara 2; la Kemas Lamipel Santa Croce fa il bis anche a casa di Brescia e ottiene quindi l’accesso per la semifinale; Bergamo batte nettamente Lagonegro e si aggiudica la semifinale.