Volley A3, Santa Croce vince con Brescia ed è terza

Vittoria fondamentale per la Kemas Lamipel Santa Croce nella quinta giornata di ritorno di serie A2: contro Brescia finisce 3-1 e la posizione in classifica è da podio, terzo posto con 33 punti.

Kemas Lamipel prende subito un break, 5-2; Candeli accorcia murando Motzo, Maiocchi porta ancora avanti i Lupi e Truocchio ci mette la firma dai nove metri con un gran servizio: 8-4 e time-out ospite. Coach Zambonardi chiama il check su un attacco di Vigil Gonzalez, ma la palla è dentro e la Kemas continua ad avanzare. Su 13-7, seconda interruzione tecnica di Brescia. Capitan Colli si fa notare con un indovinato pallonetto, poi è Maiocchi a forzare dai nove metri e a mettere dentro un ace sul quale gli ospiti spendono il secondo video-check. Vigil Gonzalez spegne la luce a Gavilan. Il vantaggio si dilata, 17-8. La Consoli prova il doppio cambio con Giani e Gatto per Tibert e Petras. Alla ripresa gran palla di Coscione per Motzo, l’opposto non si fa pregare e ottiene subito il cambiopalla. Zambonardi prova anche la carta Loglisci, per Gavilan, ma S. Croce non rallenta, forte di un cambiopalla efficacissimo a fronte dei tanti errori in campo avverso. Galliani riporta i suoi al servizio ma Maiocchi beffa Petras con un chirurgico mani e fuori: 22-12. Ancora lo schiacciatore lombardo mette un punto a tabellino, questa volta con un ace, poi sul set-point è Colli a chiudere forzando il muro bresciano.

La formazione ospite, come prevedibile reagisce. Per prima cosa, sovvertendo il rapporto sui fondamentali di battuta e ricezione. Il break lombardo diventa consistente, + 5, e coach Mastrangelo chiama time-out. Sull’azione successiva Petras prende Maiocchi, 5-10. E’ un momento di difficoltà per i padroni di casa. Hanzic entra al posto di Maiocchi. Petras esegue un bel mani e fuori su Coscione ma nell’azione successiva subisce lo stesso colpo da Hanzic. Si sveglia il cubano Gavilan, un po’ assente nella prima frazione, e mette giù il diagonale del 6-13 per la Consoli. Ancora Hanzic per il 7-14 ma il set è la fotocopia del precedente, solo con i protagonisti rovesciati: alla Consoli riesce tutto, i Lupi fanno fatica ad organizzare un contro-break per rientrare nella frazione. Galliani mette lunga una “pipe” e sullo scambio successivo si fa sentire Colli in attacco: 10-15, coach Zambonardi sente il vento cambiare e ferma il gioco. Al rientro Truocchio stampa Petras, e ad interrompere la serie in servizio di Vigil Gonzalez ci pensa ancora Gavilan. Che però sbaglia il servizio e lascia il posto (giro dietro) a Loglisci. Il divario si è ridotto ma la Kemas Lamipel sbaglia due servizi consecutivi e resta a -4. Compagnoni rileva Truocchio proprio dai nove metri e arriva un minibreak. Il set torna combattuto, è Colli a far esplodere il Palazzetto: 18-20, tutto aperto.Zambonardi propone ancora il doppio cambio ma Giani sbaglia il servizio appena entrato e sulla linea dei 9 metri biancorossa si propone Vigil Gonzalez. Gavilan è implacabile, poi si rispondono Hanzic e Galliani. 21-23. In battuta c’è Colli. Gavilan riceve e va in “pipe” vincente, la chiude Galliani su una ricezione imprecisa dei locali.

I Lupi ripartono con Hanzic (83% in attacco nel set precedente). La partenza è ottima. Capitan Colli guida la carica e mette a segno l’ace del 7-3 in conseguenza del quale Brescia chiama il primo time-out. L’asse Coscione-Motzo tira fuori la bomba del 10-5, lo stesso palleggiatore in battuta propizia il muro successivo. L’errore di Sarzi Sartori propizia il 12-5, Hanzic firma il 13-5. E’ un nuovo ribaltone, con S. Croce in fiducia e Brescia in grave difficoltà. Zambonardi da fiato a Galliani inserendo Loglisci. Un ace di Petras porta la Consoli sul 10-15, la palla successiva non viene finalizzata da Truocchio e allora Mastrangelo opta per il time-out. La serie in servizio dell’opposto slovacco ma un’azione rocambolesca da ragione ai Lupi. La risposta di Loglisci sul missile di Motzo è buona e gli ospiti ottengono il cambiopalla. Colli segna il punto del 17-13, poi il muro a tre prende Loglisci e Brescia spende il secondo time-out. Hanzic fa volare la Kemas Lamipel a + 6. Sul 22-16 Brescia sbaglia la battuta, Motzo porta la Kemas Lamipel a 24: il primo set-point vola via con l’errore in battuta di Hanzic, ma sbaglia anche Sarzi Sartori e la frazione si chiude così.

Rientra Galliani nelle fila bresciane. Colli prosegue sulla scia del set precedente, offrendo una prestazione sontuosa. Un punto di Galliani e un muro spingono Brescia a +2, Hanzic accorcia subito. La Consoli continua a condurre il set, vantaggio minimo ma costante: +2. Gavilan sbaglia il servizio, Galliani lo imita in attacco ed è aggancio sull’11-11. Cambio tattico per la squadra di casa: dentro Arguelles per Coscione, ma lo scambio lo vincono gli ospiti e Mastrangelo riavvicenda subito i due giocatori. Questa volta è la parità a mantenersi, la rompe Hanzic chiudendo un azione combattutissima. Il 14-13 può essere un segnale e Zambonardi chiama subito time-out. La Kemas Lamipel va a +2, un muro di Motzo su Gavilan segna il +3. La Consoli ferma il gioco, ma al rientro una gran difesa di Morgese propizia l’attacco di Motzo. 18-14, Loglisci rileva ancora Galliani per la ricezione, Petras segna il 16esimo punto personale ma Motzo rimette a posto le cose. 19-15. Colli per il 20-16, Truocchio inventa un mani-out su Tiberti che vale il 21-17. La Kemas Lamipel non molla più, arriva il primo match-point ma Sarzi Sartori lo annulla. E’ Vigil Gonzalez a chiudere, meritatamente, con un gran primo tempo. Ennesimo successo interno per i Lupi, festeggiati dal rumorosissimo pubblico del Pala Parenti.

Santa Croce - Brescia 3-1(25-13, 21-25, 25-17, 25-20)

Kemas Santa Croce: Arguelles, Coscione, Favaro, Motzo 18, Colli 14, Maiocchi 6, Vigil Gonzalez 11, Compagnoni, Hanzic 12, Loreti, Morgese, Giovannetti, Truocchio 9. All. Mastrangelo, 2^ All. Bulleri.

Brescia: Rizzetti, Petras 16, Gatto 1, Loglisci, Tiberti 2, Giani, Sarzi Sartori 4, Bisi, Franzoni, Galliani 8, Candeli 5, Esposito, Mijatovic, Gavilan Abrahan 16. All. Zambonardi.