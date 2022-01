Volley A2, la Kemas Lamipel strappa un punto contro Brescia

Squadra in casa

Squadra in casa Lupi Santa Croce

Un punto d’oro dal momento che si è trattata della prima partita dopo 26 giorni di stop causa Covid. La Kemas Lamipel Santa Croce perde fra le mura di casa contro Brescia 2-3 nella sfida che vale la terza giornata di ritorno. La formazione pisana, sotto di due set, è riuscita a ribaltare la situazione e ad aggiudicarsi almeno una lunghezza salendo così a quota 20 ma in una classifica molto particolare per i tanti match che ancora si devono giocare.

Un ritorno alla normalità per la Kemas che però nel suo calendario ha altre tre partite da recuperare: l’ultima di andata contro Siena e poi le sfide con Mondovì e Porto Viro.

Dopo il 7-8 iniziale Brescia comincia a porre le distanze (8-13), Santa Croce accorcia 16-18 con un bel parziale dal 10-16, ma Brescia allunga di nuovo 17-25.

La battaglia dura un po’ di più nel secondo set, fino al 9-10, poi è ancora Brescia a mettere la freccia e stavolta i Lupi non riescono neanche nel tentativo di rimonta: 18-25.

Spalle al muro, prova a spingere con tutte le energie la Kemas che si trova per la prima volta in vantaggio (13-10), Brescia però è sul pezzo e impatta 16-16 facendo anche il sorpasso per il 17-18. Santa Croce ci riprova e chiude 25-21.

E’ un quarto set di pura adrenalina con la Kemas a iniziare bene (8-4). Il confronto serrato arriva ben presto (11-11), Brescia sta avanti fino al 18-19, poi è 22-23 quando arriva la sferzata di casa che vale il tie break (25-23). Quinto set senza storia con gli ospiti a dominare 7-15.