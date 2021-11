Primo stop per la Kemas Lamipel Santa Croce ma è ancora primato in classifica

Ancora primato in classifica per la formazione di Pisa ma le distanze si accorciano. La Kemas Lamipel Santa Croce si arrende al tie break (21-25; 25-18; 25-22; 25-27; 10-15) al Pool Libertas Cantù in un match tiratissimo e così mette da parte solo un punto. Per Cantù ghiotta occasione per avere due lunghezze e inseguire così in seconda posizione. Fra le fila di casa da sottolineare i 18 punti di Walla, 16 di Colli e 15 di Fedrizzi; a Cantù esplosivo Motzo con 34 punti e poi Copelli con 17.

Primo set punto a punto fino all’8-6, poi Cantù sale in cattedra per il 13-16 e con otto punti di Motzo chiude 21-25; dall’altra parte si fa sentire Walla che trasporta la squadra sull’8-5, poi 16-12 e 21-16 e il finale recita 25-18. Punto a punto nel terzo set fino al 16-15, poi i padroni di casa si portano sul 21-17 e chiudono 25-22. Da tanti brividi il quarto set, combattuto e finito 25-27. Cantù si carica e spinge fino alla vittoria.