Volley A2, bis in casa per la Kemas Santa Croce: battuta Cuneo

Bis fra le mura di casa e altri tre punti importanti. Nell'ottava giornata di campionato la Kemas Lamipel Santa Croce batte 3-0 Cuneo e raggiunge quota 13 punti, al pari della Consar Ravenna.

La formazione di coach Mastrangelo ha battagliato nel primo set, fino ai vantaggi 32-30 e poi ha giocato una grande partita. Si comincia punto a punto e la prima pausa arriva sul 15-18 per gli ospiti voluta da Mastrangelo. Sul 23-24 è la Kemas a trovare la parità ed è un confronto incredibile con le due squadre a cancellare le palle set. Finale 32-30 per il lupi.

I biancorossi partono subito forti nel secondo set, creando un buon margine. Coach Giaccardi esaurisce i time out a disposizione sul 16-12. Entra Chiapello al servizio per Parodi sul 21-17, il tempo del cambio palla. Sul 22-19 il time out preventivo di coach Mastrangelo che ha il suo effetto; Santa Croce chiude 25-20.

Partenza sprint per i biancorossi che con Capitan Colli al servizio si portano avanti 7-1. Nel frattempo nel campo biancoblù, l’ingresso di Lanciani per Codarin e Chiapello per Parodi. Sul 14-7 coach Giaccardi esaurisce i time out discrezionali. I Lupi salgono nella prestazione al servizio, la ricezione cuneese fatica e di conseguenza si fatica a mettere giù palla. Difesa di Sighinolfi che si allunga nei tre metri, poi Cardona mette ko Acquarone con l’attacco in parallela (13-22). Match point nelle mani di Motzo dai nove metri per Santa Croce, ma il muro di Chiapello ferma lo stesso opposto biancorosso e manda Sighinolfi al servizio. Out la pipe di Maiocchi e poi la chiude capitan Colli 25-15.

Kemas Lamipel Santa Croce – Banca Alpi Marittime Acqua S.Bernardo Cuneo: 3-0 (32-30/25-20/25-15)

Banca Alpi Marittime Acqua S.Bernardo Cuneo: Pedron 1, Cardona 20, Sighinolfi 5, Codarin 4, Botto (K) 8, Parodi 7; Bisotto (L1); Lanciani 1, Esposito, Chiapello 3. N.e. Köpfli, Lilli (L2). All.: Massimiliano Giaccardi

Kemas Lamipel Santa Croce: Acquarone 3, Motzo 22, Gonzales 5, Truocchio 6, Colli (K) 12, Maiocchi10; Morgese (L1); Arguelles Sanchez, Compagnoni, Giovannetti. N.e. Favaro, Caproni, Hanzic, Loreti (L2). All.: Vincenzo Mastrangelo.