Volley A2, Santa Croce sorride con Lagonegro: tre punti

Una Kemas Lamipel straripante batte Lagonegro e riparte alla carica delle primissime posizioni. Locali in campo con Coscione e Motzo in diagonale, Maiocchi e Colli a schiacciare da posto quattro, Truocchio e Vigil Gonzalez al centro, Morgese libero. Lagonegro: Izzo in regia, Wagner opposto, Urbanowicz e Panciocco in banda, Bonola e Orlandi Boscardini in posto tre della rete, El Moudden libero. Il primo set è ben condotto dalla Kemas Lamipel, che al netto di qualche errore tiene sempre a bada la squadra avversaria, dove spicca l’ex di turno, Wagner Pereira da Silva. Tra i biancorossi brillano i centrali, Vigil Gonzalez in attacco e Truocchio a muro. Gran prestazione di capitan Colli, 7 punti.

Cave del Sole si rifà pericolosamente sotto sul finale ma sul 24-23 gli ospiti mettono in rete il servizio. Nel secondo i biancorossi soffrono soltanto in avvio, con Lagonegro che si porta sul doppio vantaggio, 11-13. La reazione della Kemas Lamipel è rabbiosa, 6 punti di fila per il 17-13, con Maiocchi sugli scudi. Il gap si dilata, con i locali che arrivano al set-point sul 24-18. Chiude Truocchio in veloce. Grande prestazione nel set per Motzo, 7 punti, 67% in attacco.

Nel terzo parziale Lagonegro dà l’impressione di mollare subito e coach Lorizio stravolge il sestetto dopo pochi scambi, dando spazio ai fratelli Biasotti, al secondo play Mastrangelo e ad Armenante in banda. Subito larghissimo il gap in favore della Kemas Lamipel, che fa scattare spesso in piedi il pubblico a suon di grandi muri e schiacciate. L’MVP di giornata, Andrea Truocchio, chiude il conto con una bella serie al servizio. In classifica, Lupi al quarto posto, stessi punti ma una vittoria in meno nel confronto con Castellana Grotte. Il secondo posto occupato da Cantù dista tre punti: difficile ma ancora fattibile, a patto ovviamente di tirar fuori il massimo dalle due gare con Reggio Emilia e BCC.

Santa Croce - Lagonegro: 3-0 (25-23, 25-19, 25-15)

Santa Croce: Arguelles, Coscione 3, Favaro, Motzo 13, Colli 12, Gabriellini, Maiocchi 10, Vigil Gonzalez 7, Compagnoni 1, Hanzic, Loreti, Morgese, Giovannetti, Truocchio 12, Gabbriellini. All. Mastrangelo, 2^ All. Bulleri.

Lagonegro: Orlando Boscardini, Biasotto Ma 2, El Moudden, Izzo 2, Panciocco 10, Azaz El Saidy, Biasotto Mo 2, Mastrangelo, Bonola 5, Pereira Da Silvia Wagner 6, Di Carlo, Armenante 5, Urbanowicz 12. 1^ All. Lorizio 2^All. Viggiano.