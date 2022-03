Volley A2, alla Kemas Santa Croce piace la vetta: battuta anche Motta

Non è affatto scomodo "dover" sostare da soli in vetta alla classifica. Nella nona giornata di ritorno di volley A3 è un 3-1 importantissimo quello della Kemas Lamipel Santa Croce ai danni della Hrk Motta di Livenza: una vittoria che vale il primato per la formazione pisana a 46 punti e una vittoria che fa bene anche in vista del prossimo turno di riposo, il 13 marzo, con Bergamo che potrebbe sorpassare visti i suoi 45 punti.

"Siamo contenti per la vittoria, - ha commentato il tecnico Douglas - se mi aspettavo una partita così? In ogni gara c'è sempre una sorpresa, qualcosa succede, siamo quasi alla fine e le squadre si studiano e cercano di fare variazioni; noi siamo stati bravi a gestire situazioni in cui non abbiamo letto bene alcuni giochi".

Il primo set è a favore dei padroni di casa che dopo l'8-6 si allontanano da Motta (16-12) e vincono 25-21. Dal secondo set la sfida si fa più intesa: 16-14 a metà del parziale e un punto a punto che sorride agli ospiti ai vantaggi 27-29. Punto a punto anche il terzo set, ma dopo il 16-14, la Kemas vola sul 24-20; Motta però è instancabile ed è 24-23, finale 25-23. Quarto set come il primo con Motta stavolta che accusa il colpo di un secondo set che avrebbe potuto riaprire. il finale dice 25-19.

Kemas Lamipel Santa Croce: Acquarone 2, Walla 21, Festi 6, Arasomwan 6, Colli 14, Fedrizzi 25, Pace (libero), Sposato (libero), Ferrini, Riccioni n.e, Caproni n.e, Menchetti n.e, Giovannetti n.e. All. Cezar Douglas.

?HRK Diana Group Motta: Alberini 4, Gamba 18, Acuti 8, Biglino 13, Cattaneo 11, Loglisci 8, Battista (libero), Secco Costa 7, Pugliatti M., Saibene n.e, Morchio n.e, Luisetto n.e, Pugliatti F. n.e, Zaccaria (libero) n.e. All. Lorizio.