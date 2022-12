Volley A2, Santa Croce congeda in tre set Reggio Emilia

Torna subito alla vittoria la Kemas Lamipel Santa Croce, riscattando la sconfitta di Lagonegro con una convincente vittoria sulla Conad Reggio Emilia. Un successo importante per il morale e per la classifica, nelle settimane in cui il ranking finale del girone di andata andrà a disegnare il tabellone della Coppa Italia di A2. Finale 3-0. Coach Mastrangelo, al primo incrocio da avversario con la sua ex squadra, schiera in avvio Coscione e Motzo in diagonale, Maiocchi e Colli schiacciatori di banda, Truocchio e Vigil Gonzalez al centro, Morgese libero. Luca Cantagalli, tecnico della formazione emiliana, risponde con Sperotto in regia, il quasi omonimo Perotto in posto quattro assieme a Mariano, Volpe e Suraci al centro, Diego Cantagalli opposto, Marco Cantagalli libero. Nel primo set partono meglio gli emiliani: attenti in battuta e presenti sul muro-difesa, con il giovane Volpe, centrale ospite scuola Monza, ispiratissimo nei primi scambi.

I biancorossi rispondono con attacchi dal centro e una battuta sempre incisiva (3 aces nel parziale), un’azione che pian piano va minare le certezze di una squadra che coach Cantagalli aveva preparato al match con grande attenzione. I troppi errori ospiti al servizio, ben 9 nel primo set, e il riacutizzarsi di un infortunio per l’opposto Diego Cantagalli, penalizzano la Conad nel finale e le impediscono di raggiungere il risultato nella prima frazione. Dalla seconda, inizia un’altra gara. Il tecnico reggiano ridisegna il “6+1” spostando Suraci opposto e inserendo Bucciarelli al centro, con Mian, dopo pochi punti, al posto di Perotto. La Kemas Lamipel, però, ha ormai il motore a regime e controlla il parziale dilagando nel finale grazie a turni di battuta sempre positivi e ad un bassissimo numero di errori (7 ace, 7 servizi sbagliati, contro i 17 errori di Reggio a fronte di 2 soli aces). Il terzo set segue la stessa falsariga. Da segnalare la bella performance dei due centrali, sempre più a loro agio tra attacchi e muri: palma di MVP per lo spagnolo Vigil Gonzalez, autore di 11 punti.

Vigil Gonzalez, nel post-gara: "Ci tenevamo a vincere questa partita dopo la sconfitta di Lagonegro, penso che è un passo molto importante per il nostro campionato. Cerchiamo di arrivare più su possibile per avere la possibilità di giocare in casa la prima partita di Coppa Italia. Con Coscione iniziamo a trovarci, c’era bisogno di tempo per trovare le giuste misure. Contentissimo di poter aiutare la squadra.”.

Coach Mastrangelo: “E’ una vittoria importante perché ci stiamo giocando la classifica, la posizione, stiamo lottando per arrivare quarti, terzi. Non è facile fare previsioni perché ci sono tanti incroci e partite ancora da recuperare. Come ho già ricordato ad inizio anno, però, lo scorso anno siamo partiti da un quinto posto, con Reggio, e poi abbiamo vinto. Quindi non è tanto come parti ma come ci arrivi".

Santa Croce - Reggio Emilia: 3-0 (26-24, 25-15, 25-18)

Santa Croce: Arguelles, Coscione 2, Favaro, Motzo 11, Colli 8, Maiocchi 10, Vigil Gonzalez 11, Compagnoni, Hanzic, Loreti, Morgese, Giovannetti, Truocchio. All. Mastrangelo, 2^ All. Bulleri.

Reggio Emilia: Santambrogio, Mariano 6, Perotto 8, Cantagalli M., Sperotto 2, Meschiari, Cantagalli 3, Mian 8, Elia, Torchia, Volpe 4, Bucciarelli 2, Suraci 8. All. Cantagalli 2’All. Fanuli.