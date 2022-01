Volley A2, la Kemas batte Siena e conquista la qualificazione in Coppa Italia

Vittoria e qualificazione in Coppa Italia. Una serata speciale per la Kemas Lamipel Santa Croce che non solo fa suo il derby contro Siena vincendo nettamente 0-3, ma si qualifica anche per la Coppa Italia dopo tre stagioni.

Siena inizia bene (8-3), poi la Kemas si porta prima sull’8-6 e poi vola sul 12-16 e il set finisce 17-25. Si continua con le stesse note musicali: stavolta è subito 3-8 per Santa Croce e la distanza non fa che aumentare (9-16) fino alla vittoria 17-25. Dopo il 6-8 iniziale la Kemas si porta sull’8-16 e il match si chiude 14-25.