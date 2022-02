Volley A2, nello scontro ai piani alti la Kemas Lamipel batte la Bc: primo posto in solitaria

Squadra in casa

Squadra in casa Lupi Santa Croce

Uno scontro ai piani alti che premia la formazione pisana. La Kemas Lamipel Santa Croce batte la Bcc Castellana Grotte 3-0 edè capolista della serie A2 con 40 punti; appena dietro c'è Brgamo a 39 punti, la Bcc rimane terza ma insegue a 35 lunghezze.

Per la formazione di Pagliai si tratta della settima vittoria e di un percorso in continua crescita. nel primo set la formazione prende un attimo le misure (8-6) e poi vola sul 16-13 e il finale dice 25-17. 8-5 è il primo parziale del secondo set, la Bcc reagisce (15-16) ed è punto al 22 pari. Il finale è 25-23. La Bcc ci prova ancora (2-6), ma dall 5-8 si passa in un amen al 16-9 e di fatto il match è indirizzato. finale: 25-20.

Kemas Lamipel: Acquarone 1, Walla 17, Festi 4, Arasomwan 9, Fedrizzi 11, Colli 8, Pace (libero), Ferrini, Riccioni n.e, Caproni n.e, Menchetti n.e, Giovannetti n.e, Sposato (libero) n.e. All. Pagliai.

Bcc Castellana Grotte: Izzo 2, Lopes Nery 17, Truocchio 8, Presta 6, Tiozzo 8, Borgogno 5, Toscani (libero), Fiore, Santambrogio 2, Zanettin n.e, Arienti n.e, Copelli n.e, De Santis (libero) n.e. All. Gulinelli.