Volley A2, Santa Croce chiude la regular season al quarto posto

Grande vittoria per la Kemas Lamipel che chiude la stagione regolare con un successo netto ai danni di Castellana Grotte, finale 3-1, centrando il quarto posto in campionato e pescando Prata di Pordenone come avversaria dei quarti playoff. Prestazione convincente su tutta la linea, spiccano i 15 aces a fronte di 12 errori, una performance in battuta che conferma le potenzialità ancora inespresse del gruppo.

Coach Bulleri bagna l’esordio guadagnandosi i cori della Curva Parenti e mandando in campo Coscione e Motzo in diagonale, Hanzic e Colli a schiacciare da posto quattro, Truocchio e Vigil Gonzalez al centro, Morgese libero. Castellana Grotte risponde con: Jukoski in regia, Theo Lopes opposto, De Silvestre e Tiozzo in banda, Zamagni e Presta in posto tre, Marchisio libero. La partenza della Kemas Lamipel è rabbiosa. Muro-difesa attentissimo, 56% complessivo in attacco, con percentuali alte anche a livello individuale. Il vantaggio si dilata subito, il secondo time-out degli ospiti arriva già sul 14-4. Castellana prova ad aprire la partita con una bella serie in servizio dell’opposto Theo Lopes, ma i locali reagiscono e vanno a chiudere con l’asse Coscione-Motzo. Gli ospiti non ci stanno, partono meglio nella seconda frazione e guadagnano subito un break importante. La Kemas Lamipel fa fatica a mettere la palla a terra, BCC batte decisamente meglio e trova tante soluzioni, trascinata da Theo Lopes e Di Silvestre, rispettivamente 6 e 7 punti nel parziale. I Lupi rientrano solo sul finale, con una bella serie di Colli al servizio. Ma sul 19-23 Castellana trova le situazioni giuste. Coach Bulleri chiama alla reazione, la squadra risponde. I 6 aces messi a terra dalla squadra di casa nel parziale (2 Motzo, 1 Colli, 1 Compagnoni, 2 Hanzic) consentono ai Lupi di prendere fiducia e un buon margine di vantaggio, quasi mai messo in discussione. Chiusura affidata a Motzo, top scorer del set con 8 punti. Nel quarto parziale Castellana prova a scappare in avvio, vantaggio di 3-4 punti, ma i locali reagiscono e con un ace di Coscione trovano il pareggio. Il tifo spinge, i ragazzi in campo rispondono. Due aces di Colli spaccano il set, il vantaggio si dilata, Hanzic e Vigil Gonzalez mettono giù palloni importanti. La Kemas Lamipel chiude e si regala tre punti d’oro. Saluto finale sotto una Curva Parenti imbandierata e finalmente felice.

"E’ andata bene. Fortunatamente ho perso solo voce. La squadra ha reagito a cosa è successo in settimana. Onestamente la squadra spesso reagisce a stimoli esterni, - ha detto il coach - dovremo essere bravi a trovare la capacità di reagire a quanto succede in gara e non soltanto, eventualmente, “dopo”. Abbiamo due settimane per preparare la prossima gara dei play-off, dovremo essere bravi a gestire per il meglio riposo e attività, a fine stagione è importante".

Santa Croce - Bcc 3-1 (25-15, 19-25, 25-19, 25-19)

Santa Croce: Arguelles, Coscione 2, Favaro, Motzo 22, Colli 13, Gabriellini, Maiocchi, Vigil Gonzalez 6, Compagnoni 2, Hanzic 21, Loreti, Morgese, Giovannetti, Truocchio 9, Gabbriellini. All. Bulleri 2^ All. Pagliai.

Bcc: Zamagni 4, Sportelli, Marchisio, Tiozzo 11, Presta 7, Cattaneo 1, Longo, Di Silvestre 13, De Santis, Theo Lopes 21, Carelli, Jukoski 1, Ndrecai. All. Cannestracci 2^ All. Barbone.