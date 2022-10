Volley A2, i Lupi Santa Croce si fanno sentire anche in casa. battuta Cantù

"L'importante è stata portarla a casa. Abbiamo giocato bene il cambio palla e il contrattacco, abbiamo fatto qualche errore banale. Pensiamo alla prossima subito che è mercoledì". Breve e diretto coach Mastrangelo: la sua Kemas Lamipel Santa Croce festeggia anche fra le mura di caa: 3-1 contro Cantù. Non è stata una partita facile né la giornata perfetta: la formazione ospite ha giocato una gran gara, molto ordinata e con tante idee, sorprendendo i Lupi, sottotono in avvio. La gara è iniziata con gli ospiti indemoniati al servizio e sicuramente più composti nel muro-difesa; la Kemas, che aveva iniziato bene, ha cambiato umore alle prime difficoltà e non è riuscita a ribaltare la situazione, finendo vittima dei troppi errori e delle insicurezze. La Libertas, in questo brutto avvio dei locali, ha avuto il merito di mascherare nel migliore dei modi le defezioni in organico, vale a dire l’assenza dello schiacciatore di punta, Preti, e dell’opposto titolare, Gamba: la squadra di coach Bonora ha ottimizzato le risorse, puntando tanto sui mani-fuori e gestendo bene la distribuzione con un ispirato Alberini.

La Kemas Lamipel non si è disunita ma ha continuato a cercare la qualità del proprio gioco, riuscendovi sul finale del secondo set e principalmente nel terzo e nel quarto. Questa qualità non si è espressa con continuità, e il punteggio è rimasto quasi sempre in bilico, ma le giocate dei biancorossi hanno scaldato i presenti e la squadra pian piano si è ritrovata. Merito anche della buona entrata in gioco di Mirco Compagnoni, in sostituzione di Truocchio (che ha poi rilevato Vigil Gonzalez nelle battute finali del quarto set), e dell’approccio costruttivo di capitan Colli, inizialmente fuori ma subito capace di dare gas una volta messo dentro dal coach, come in occasione della “pipe” messa a terra nel momento più caldo della quarta frazione. Cantù ha continuato a proporre una adeguata resistenza ma la stanchezza alla lunga si è fatta sentire, per la fatica e per il caldo anomalo. I brianzoli sono arrivati in volata nella quarta frazione con poca lucidità, e infatti hanno commesso molti più errori che nei set precedenti, facilitando il compito ad una formazione locale che ha avuto nell’opposto Motzo il proprio braccio armato.

Kemas Lamipel Santa Croce - Pool Libertas Cantù: 3-1 (23-25, 25-19, 25-19, 25-21)

SAnta Croce: Arguelles, Favaro, Motzo 22, Colli 1, Maiocchi 14, Acquarone 2, Vigil Gonzalez 8, Compagnoni 5, Hanzic 18, Loreti, Morgese, Giovannetti, Truocchio 4. All. Mastrangelo, 2^ All. Bulleri.

Cantù Gianotti, Monguzzi, Butti, Gamba, Ottaviani 13, Aguenier 10, Mazza 3, Rota, Alberini 6, Rossi, Galliani 11, Preti 1, Compagnoni 14, Picchio. All Denora 2^ All. Zingoni.