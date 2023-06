Marco Bracci è il nuovo tecnico Fgl-Zuma Castelfranco

Dopo una stagione vissuta al cardiopalma fino all'ultimo minuto dell'ultima gara playoff, la società pisana si è mossa per apportare modifiche e migliorie in vista della prossima stagione.

Innanzitutto ci sarà un cambio in panchina con l'arrivo di un nuovo coach, Marco Bracci.

"È un momento strategico molto importante per la nostra società - sono le parole del Presidente Quinti - siamo sicuri che Marco Bracci pianificherà questa fase e la prossima stagione con la professionalità che lo contraddistingue per riuscire a garantire una nuova competitività della squadra ed una continuità con i nostri recenti successi”.