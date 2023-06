Ancora una conferma per il settore giovanile maschile del VBC Calci

Il grande orgoglio del VBC Calci è il proprio settore tecnico. Qualificato, competente e appassionato. Ecco che la Società è orgogliosa di annunciare, in aggiunta ai vari Sterminio, Baldacci, Grassini, la conferma di un giovane tecnico fresco della nomina ad allenatore di 2° Grado. Matteo Bedini, ex giocatore della Peimar Calci in Serie B nazionale, ha instaurato un percorso in panchina che lo ha portato ad essere considerato tra i tecnici emergenti del panorama regionale. Tante le 'sirene' estive, ma il coach pisano ha scelto di proseguire all’ombra della Certosa ritagliandosi uno spazio importante all’interno dello staff.

"Sono pienamente soddisfatto di questa stagione, mi sono trovato bene sia nel maschile che nel femminile dove ho potuto fare tanta esperienza. Sono molto contento della crescita sportiva dei ragazzi che ho avuto la fortuna di allenare. A Calci si respira una bella atmosfera, penso che la società stia facendo un ottimo lavoro sotto ogni punto di vista".

"Sono anche contento dei risultati: nonostante qualche difficoltà, tra posizionamenti di prestigio, coppe vinte e la recente conferma di un paio di ragazzi in Selezione Regionale si può dire che l'annata sia stata tutta da incorniciare". "Il prossimo anno mi sposterò interamente sul settore maschile: dovrei seguire una Under 17, l’Under 13, e il reparto S3 dei ragazzini. Tutto questo continuando a seguire la Prima Divisione femminile al Cus Pisa. Come sempre, forza VBC Calci".