Nuova conferma per la FGL Castelfranco: Agata Zuccarelli ancora in biancoblu

Novità importanti in casa FGL Castelfranco: c’è la firma ufficiale per suggellare l'accordo con Agata Zuccarelli per la prossima stagione. Dopo una entusiasmante annata biancoblu, proseguono le buone notizie per quel che riguarda la società toscana. Esiste una stima reciproca tra società ed atleta, il tutto determinato dalla correttezza e capacità dimostrata da Agata di trascinare le compagne fuori dalle difficoltà con determinazione e realizzando punti preziosi.

I numeri parlano chiaro: 40 ace in battuta su 390 servizi totali, 321 attacchi punto su 930 complessivi, 35 muri punto su 120 totali della stagione. Apprezzata dalla squadra e dalla società, sarà una gradita conferma anche per il pubblico che in tutta la stagione l'ha amata e sostenuta. La FGL versione 2022-2023 continua dunque a prendere forma, in attesa che si conoscano i nuovi ingaggi che andranno a rafforzare il roster.