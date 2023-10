I nuovi arrivi nella formazione della Pallavolo Cascina impegnata in Serie C

Dopo aver presentato le conferme, ecco finalmente le new entry di questa stagione per la Pallavolo Cascina. Ad arricchire la squadra biancorossa arrivano ragazze per lo più giovanissime, che con le loro qualità tecniche e umane porteranno entusiasmo e voglia di far bene a tutto l'ambiente cascinese. Partiamo da due volti nuovi, che in realtà volti nuovi non sono. Alessia Papeschi, con Cascina per tantissime stagioni, torna all'attività dopo un anno di stop causa lavoro. Schiacciatrice di sicuro affidamento, riprende con voglia e convinzione per dare un contributo fondamentale alla causa. Elisa Passerini, centrale classe 2003, viene promossa dal settore giovanile. Elisa aveva iniziato la preparazione in prima squadra già la scorsa stagione, per poi andare a trovare maggior occasioni di gioco nei campionati territoriali. Adesso è pronta ad affrontare il salto di categoria con impegno e determinazione.

Lisa Tommasini, palleggiatrice proveniente dall'Ambra Cavallini Pontedera via Vbc Calci, atleta con tanti campionati regionali alle spalle è reduce da un'annata positiva a Calci ed ha accettato con entusiasmo la proposta della società. E' pronta a mettere il proprio bagaglio tecnico e di esperienza al servizio della squadra, ed in particolare delle più giovani. Noemi Sgherri, schiacciatrice/opposto classe 2004 anch'essa proveniente dall'Ambra Cavallini, dopo diverse stagioni in B2 nella società dove è cresciuta, si metterà alla prova 'lontano' da casa, alla ricerca di ritmo e consapevolezza. Le potenzialità sono importanti e a Cascina troverà la dimensione giusta per il decisivo salto di qualità.

Sara Di Matteo, libero classe 2004, arriva da Casciavola e andrà a sostituire lo spazio vacante lasciato da Cristina Cei (partente in direzione Bologna per motivi di studio). Sara, con cui Cascina ha 'battagliato' nei derby delle ultime stagioni, nonostante la giovane età ha già diversi campionati di serie C alle spalle ed ha manifestato da subito grande entusiasmo nel vestire biancorosso.

Sofia Ferri, libero/schiacciatrice classe 2004, arriva dal Volley Foligno, società partecipante alla Serie C Umbra. Trasferitasi a Pisa per motivi di studio si è messa da subito a completa disposizione del gruppo e farà valere tutte le sue qualità tecniche e caratteriali, in particolar modo nei fondamentali di seconda linea. Giorgia Caluri, centrale classe 2005, riprende l'attività dopo un lungo periodo di stop causa infortunio. Cresciuta nel Dream Volley, è pronta a rimettersi in gioco misurandosi in una nuova realtà. Atleta con ottime potenzialità, potrà riprendere il percorso interrotto, crescendo con volontà e convinzione. Al coach dunque il compito di amalgamare il nuovo gruppo e far crescere le giovani, con l'obiettivo di creare le condizioni giuste per farle rendere al meglio delle loro possibilità. Alle nuove arrivate un caloroso 'benvenuto' da parte di tutta la famiglia biancorossa.