Pallavolo: la Pediatuss Casciavola torna in campo con uno scontro diretto per i playoff

Dopo il doppio turno di riposo le formazioni della Pallavolo Casciavola tornano in campo nei campionati regionali.

SERIE C. Torna in campo (sabato 11 alle 21 al Pala Renault Clas) la PediaTuss per affrontare la Luca Consani Pallavolo Grosseto in quello che è un vero e proprio spareggio per accedere alla zona play-off. Le casciavoline in questo momento occupano il quarto posto in classifica con le maremmane che seguono ad appena un punto di distanza e questo è certamente motivo più che sufficiente per definire la gara della nona giornata di campionato un crocevia importante nella corsa ai playoff.

Ferma ai box ancora Marta Tellini, il resto della truppa, grazie anche ai 15 giorni senza pallavolo giocata, sembra essersi messa alle spalle l’emergenza infortuni e Luca Barboni potrà contare sull’intera rosa a disposizione che è formata dalle palleggiatrici Masotti e Liuzzo, dai centrali Gori e Lichota; dalle schiacciatrici Vaccaro, Messina, Gaibotti, Guttadauro e Bella; e dal libero Di Matteo. La partita sarà trasmessa in diretta su Pallavolo Casciavola Channel, piattaforma YouTube, a partire dalle 20:45.

SERIE D. La Renault Clas Casciavola, dopo il turno di riposo dovuto al numero di squadre dispari nel girone C della serie D, sabato 11 dicembre alle 18 affronta il Donoratico in una sfida importante in chiave salvezza. La formazione ospite in classifica precede, a parità di partite giocate, di tre punti la compagine rossoblu che così ha l’occasione per chiudere il gap e riagguantare la formazione della Costa degli Etruschi. Compito non facile, perché il Donoratico è squadra tosta che lascia poco giocare le avversarie, ragion per cui servirà una prestazione in linea con l’ultima partita di campionato giocata contro il VBC Calci per cercare di portare a casa un risultato positivo. Nella Renault Clas Sabrina Bertini recupera a pieno regime Caponi, ed avrà a disposizione l’intera rosa formata dalle palleggiatrici Farella, Paoletti e Cini; i centrali Caciagli, Isolani e Luppichini; le schiacciatrici Biasci, Mori, Corsini V, Barsacchi e Caponi; ed i liberi Benedettini, Corsini G e Pietrini. Entrambe le partite, saranno trasmesse su Pallavolo Casciavola Channel piattaforma YouTube a partire da 15’ prima del fischio d’inizio.