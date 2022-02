Dopo oltre due mesi torna in campo la PediaTuss Casciavola

Torna il campionato dopo la lunga pausa e lo fa davvero con il botto. Il calendario, ridisegnato dopo la lunga pausa alla quale la pandemia anche in questa stagione ci ha costretto, regala subito il derby contro la Pallavolo Cascina. Una partita che, oltre ad essere molto sentita per ovvi motivi di campanile, riveste anche grande importanza ai fini della classifica visto che le due squadre sono separate in classifica da soli due punti. Azzardare previsioni è sempre esercizio molto complicato, a maggior ragione dopo una pausa così lunga che ha costretto tutte le squadre a fare i conti con i contagi, con le quarantene e anche con un lungo periodo fatto di soli allenamenti, senza il miglior termometro della condizione, ovvero la pallavolo giocata.

Per la cronaca si tratta della sedicesima giornata, anche se in realtà è soltanto l’undicesima partita di campionato. Le cinque rinviate, ovvero l’ultima di andata più le prime quattro del girone di ritorno, saranno recuperate, alcune con dei turni infrasettimanali, altre invece finiranno in coda alla stagione. In casa rossoblu Luca Barboni avrà tutte le effettive a disposizione con la novità di Alice Pugliesi, classe 2007, che farà la sua prima comparsa in prima squadra. Pertanto scenderanno in campo le palleggiatrici Masotti e Liuzzo, i centrali Gori e Lichota e Pugliesi; le schiacciatrici Vaccaro, Messina, Gaibotti, Guttadauro, Montagnani e Bella; e i liberi Tellini e Di Matteo. Fischio d’inizio sabato 12 febbraio alle 21, diretta su Pallavolo Casciavola Channel, piattaforma YouTube a partire dalle 20:45.