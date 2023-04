Trionfo negli Amatori Uisp per la Pallavolo Casciavola

Una stagione da incorniciare per le ragazze de la Pizzeria La Fenice Volley PIG Cascina guidata dal duo Mirko Vivaldi e Marco Duè che hanno sempre guidato le classifiche della stagione regolare. Una squadra profondamente rinnovata, un perfetto mix di ragazze più giovani coadiuvate da altre con maggiore esperienza sul campo, guidate da uno staff che con notevole capacità ha saputo gestire i momenti critici che puntualmente si presentano in una lunga stagione sportiva, il tutto sempre e comunque accomunato dallo spirito del Volley PIG e della passione amatoriale della pallavolo.

Da prime della classe in classifica regolare nel girone B, con 10 vittorie su 10 gare affrontate e soli 8 set lasciati alle avversarie a fronte dei 30 conquistati, iniziano i Play Off portando dietro i punti degli scontri diretti. La classifica della Poule PlayOff posiziona le ragazze de La Fenice seconde immediatamente dietro alla Po.Omega.it Fucecchio ma il cammino è una fotocopia a quello della prima fase computando solo la sconfitta casalinga contro la forte Trident Sport Pontedera che alla fine sarà l’avversaria finale della stagione. Il resto è fatto di sole vittorie, nonostante gli infortuni e le problematiche che ogni stagione si porta dietro, ed un primo posto che consente alle ragazze di Vivaldi e Duè di giocare la semifinale nel fortino casalingo della palestra Pesenti di Cascina contro la Polisportiva Monteserra che lotta con onore ma cede le armi alla forte corazzata Volley PIG.

La finalissima è un perfetto mix di tensione, rivalsa, carica sportiva e talento nella nuovissima palestra di Casciana Terme tra le due squadre che meglio hanno saputo gestire la lunga stagione UISP: il Volley PIG e quella Trident Sport che ha portato l’unica sconfitta stagionale delle ragazze cascinesi. Una partita bellissima sempre in bilico, tranne per il cedimento delle pontederesi nel quarto set, ma che lottano con onore fino alla fine lasciando però a La Fenice Volley PIG la meritata vittoria sul campo. Un trionfo meritato per quello fatto e visto durante tutta la stagione. Dopo i dovuti festeggiamenti adesso l’attenzione si sposta verso il concentramento per la vittoria del titolo Toscano con un occhio alle finali nazionali di Rimini per il titolo Italiano.

Pizzeria La Fenice Volley PIG Cascina 2022/23: Federica Parra, Manuela Mineo, Clarissa Cetti, Valentina Grassini, Simona Bettini, Luisa Corbari, Chiara Banti, Cristina Fondelli, Rachele Luppichini, Jessica Lugli, Giulia Malloggi, Sonia Ugolotti, Claudia Imbrenda, Michela Andreotti, Lorenza Vivaldi, Rebecca Landi, Alessia Guida. 1°all. Mirko Vivaldi, 2°all. Marco Duè, Dirigente Accompagnatore Elisa Mercuri.