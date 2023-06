Ancora un paio di conferme per la Pallavolo Casciavola in Serie C

La Pallavolo Casciavola informa che Federica Messina e Sara Barsacchi hanno raggiunto un accordo con la società per disputare anche la prossima stagione il campionato di Serie C con la maglia della PediaTuss e pertanto resteranno a disposizione di coach Alessandro Tagliagambe.

Altre due importanti conferme in casa PediaTuss che così continua l’allestimento del roster per il prossimo campionato di serie C. Resta in maglia rossoblu la schiacciatrice Federica Messina, alla sua terza stagione con la divisa della Pallavolo Casciavola. Arrivata al Pala Pediatrica nella stagione 2021/22 proveniente dal Dream Volley, Federica si è sempre ritagliata il suo spazio fino a diventare un importante punto di riferimento sia sul campo sia nello spogliatoio.

Resta a Casciavola anche Sara Barsacchi, classe 2005, che può giocare sia come opposto che come schiacciatrice. Sara è reduce da un grave infortunio che ne ha compromesso l’intera stagione scorsa, ma dopo l’intervento chirurgico e grazie alla sua forza di volontà e al duro lavoro in palestra sta recuperando la miglior condizione e per l’inizio della prossima stagione sarà certamente pronta a dare il suo contributo alla causa casciavolina.

Da parte della società non può che esserci grande soddisfazione per questo doppio accordo. Messina è ormai una 'veterana' del gruppo e in campo da sempre il 100% per la squadra, mentre per Barsacchi parla la grande caparbietà mostrata dopo l’infortunio, la grande voglia di voler tornare al più presto sarà il suo miglior biglietto da visita.