Doppia gara casalinga per le squadre della Pallavolo Casciavola impegnate nei campionati regionali

SERIE C. Si torna in campo. Una settimana dopo tutte le altre squadre anche la PediaTuss torna a giocare dopo essersi vista rinviare il derby contro la Pallavolo Cascina per l’indisponibilità della società biancorossa. Si torna così sul taraflex affrontando la prima forza del campionato, quell’Oasi Viareggio che all’andata vinse 3-0 contro una formazione casciavolina assai rimaneggiata. Questa volta invece le rossoblu saranno al completo, ma resta l’incognita della lunga, lunghissima sosta, che potrebbe aver 'arrugginito' un po' i meccanismi delle rossoblu, mentre le avversarie hanno già potuto scaldare i motori nello scorso weekend otenendo una facile vittoria.

Si gioca al Pala Renault Clas alle 21 di sabato 19 febbraio e coach Luca Barboni potrà contare sulle palleggiatrici Masotti e Liuzzo, i centrali Gori e Lichota; le schiacciatrici Vaccaro, Messina, Gaibotti, Guttadauro, Montagnani e Bella; e i liberi Tellini e Di Matteo. La partita sarà trasmessa in diretta su Pallavolo Casciavola Channel, piattaforma YouTube a partire dalle 20:45.

SERIE D. Torna finalmente in campo anche la Renault Clas che nell’ultimo turno di campionato è stata costretta ai box dal rinvio della partita contro il Volley Cecina. Al Pala Renault Clas sabato 19 febbraio alle 18 arriva il Grosseto Volley School reduce da una sconfitta inaspettata contro gli Ospedalieri. In casa rossoblu coach Sabrina Bertini dovrà fare i conti con ancora qualche assenza, ma l’importanza della posta in palio per chi scende in campo dovrà essere stimolo sufficiente a dare tutto il possibile per cercare di portare a casa punti preziosi per smuovere la classifica e risalire la china nella lotta per la salvezza. Sabrina Bertini potrà contare sulla rosa formata dalle palleggiatrici Farella e Paoletti; i centrali Caciagli e Luppichini; le schiacciatrici Mori, Corsini V, Barsacchi e Caponi; ed i liberi Benedettini, Corsini G. Per chi non potrà essere la Pala Renault Clas appuntamento alle 17:45 per la diretta su Pallavolo Casciavola Channel, piattaforma YouTube.